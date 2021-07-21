الشرطة الروسية تحقق في سرقة ساعة سويسرية من مسؤول سعودي في أحد فنادق موسكو

بدأت الشرطة الروسية تحقيقا بعد سرقة ساعة سويسرية بقيمة 218 ألف روبل (2900 دولار) من مسؤول سعودي، من غرفة فندق وسط العاصمة موسكو.

وجاء في تقرير الشرطة: "في مساء يوم 20 يوليو/ تموز، توجه مواطن سعودي يبلغ من العمر 31 عامًا ويعمل في الحكومة السعودة إلى الشرطة. وقال الرجل إنه اكتشف فقدان ساعته السويسرية أوميغا بقيمة (2900 دولار)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 5 آلاف روبل (80 دولار). من غرفته بالفندق في شارع نيغلينايا".

وأضاف التقرير أنه تم توضيح كل ملابسات الحادث، وبدأت الشرطة بشكل فوري برصد الكاميرات وجمع الأدلة لتغظية كل معطيات الحادثة، بحسب ما ذكر موقع "mskagency".