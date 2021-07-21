الموسم السياحي للقرم مهدد بالإغلاق في هذه الحالة

اجتمع اليوم رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، مع أعضاء مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، وتم الحديث عن الموسم السياحي في القرم، وعن إمكانية إغلاقه من عدمها.

وبحسب ما قاله أكسينوف، "لا توجد خطط لإغلاق الموسم السياحي حاليا بسبب حالة "كوفيد-19" السلبية في شبه جزيرة القرم، ولكن إذا تجاوز الوضع العلامة الكارثية، فسيكون ذلك ضروريا".

وفي السياق، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 23.704 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 6.030.240 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 150.705 أشخاص.

بالمقابل، غادر 22.584 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 5.404.797 شخصًا.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3254 ، و104 حالات وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 2161، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 1939 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن روسيا بحاجة إلى تطعيم جميع السكان ضد "كورونا" حتى تصبح دولة رائدة بلا منازع في مكافحة الوباء.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أوعز بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90 في المائة من المناعة الجماعية، إضافة إلى تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا وإعادة تطعيم السكان، والأخذ في الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات الصلة.