روسيا تتلقى عشرات الطلبات لشراء الطائرة المسيرة الأحدث

كشف مدير عام مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، عن تلقي موسكو عشرات الطلبات لشراء الطائرات المسيرة الروسية من طراز "Orion-E".

وجاء إعلان ميخييف، خلال حديثه مع الصحفيين في إطار يوميات معرض "ماكس-2021"، حيث قال: "تم إرسال حوالي 15 طلبًا من الخارج للحصول على الطائرات المسيرة من طراز "Orion-E".

وأضاف ميخييف قائلا: "دول من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دول مجاورة لروسيا ودول من جنوب شرق آسيا".

وعرضت شركة "كرونشتاد" الروسية، المطورة والمصنعة للطائرة المسيرة "Orion-E" عينة منها في معرض "MILEX" في مينسك في شهر يونيو/حزيران السابق، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية وخيارات حمولة وأسلحة طائرات.

وتم تصميم الطائرة المسيرة الهجومية "Orion-E" للقيام بمهام في مجموعة مختلفة من المناطق المناخية، حيث يصل وزنها إلى 1.1 طن والحمولة القصوى 250 كغ. أما زمن الرحلة يمكن أن يصل إلى 30 ساعة، بسرعة 200 كم/ساعة.

كما أن الطائرة المسيرة قادرة على إجراء الاستطلاع في نطاقات الموجات الضوئية والأشعة تحت الحمراء، ومن الممكن التحكم بعدة طائرات مثيلة لها في وقت واحد.