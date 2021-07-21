الكرملين يعرب عن قلقه بشأن تطورات الوضع في أفغانستان

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن قلق الكرملين بشأن تطورات الوضع في أفغانستان، مؤكدا على أن الأنباء التي تأتي من هناك "مزعجة".

وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "إن الوضع في أفغانستان مقلق للغاية، ويثير قلقنا، ونحن مع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب البلدان المجاورة لأفغانستان، على اتصال دائم".

وأضاف بيسكوف قائلا: "بالطبع، نحن نراقب كيف يتطور هذا الوضع حتى الآن تأتي من هناك الأخبار المزعجة فقط".

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، في وقت سابق، سيطرتها على أكثر من 70 في المئة من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان؛ معربة عن ثقتها بعدم تمكن القوات الحكومة في كابول من استعادة السيطرة على المناطق الشمالية من البلاد.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.