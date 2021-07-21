مسؤول روسي: دول أجنبية ترغب باقتناء المقاتلة الروسية "سو-34"

كشف مسؤول روسي، اليوم الأربعاء، عن تطلع العديد من الدول الأجنبية للحصول على الطائرات الروسية من طراز "سو-34".

وقال رئيس الهيئة الحكومية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أمام الصحفيين إن حوالي خمس دول أبدت الرغبة في اقتناء طائرات من طراز "سو-34".

وأضاف، في رده على سؤال وجهه له أحد الصحفيين، أن مفاوضات بيع طائرات "سو-34" لم تبدأ بعد.

وكان ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، قد أخبر الصحفيين بأن روسيا تلقت طلبات لاقتناء طائرات "سو-34" من دول أجنبية، وأشار إلى أن روسيا منحت بعض المشترين المحتملين فرصة تجربة هذه الطائرات.