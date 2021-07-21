الكرملين: المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا ليست مخفية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن الكرملين يعتقد أن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا ليست مخفية بطريقة ما.

وأضاف: "نحن لا نتفق مع تلك المعلومات، والبيانات الخاصة بكل المدن الروسية الرئيسية، وبيانات الوفيات، وبيانات المرضى حديثًا، والمتعافين، يتم نشرها بانتظام".

وتابع: "أما بالنسبة لرموز الاستجابة السريعة، مرة أخرى، أنا هنا لا أستطيع أن أقول أي شيء".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 23704 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 6030240 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 23704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 6030240".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3254، و104 حالات وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 2161، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 1939 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 22584 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 5404797 شخصًا".

وأشار المقر إلى تسجيل 783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 150705 أشخاص.