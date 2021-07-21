إنتاج الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في فيتنام

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الأربعاء، أن فيتنام بدأت في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأرسلت عينات من الدفعة الأولى إلى معهد "غاماليا" لفحص الجودة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة [الصندوق السيادي الروسي] وإحدى شركات الأدوية الرائدة في فيتنام "فابيوتيك"، عن إنتاج دفعة اختبارية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا. وتم إرسال عينات من الدفعة الأولى من الدواء إلى مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لفحص الجودة".

وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، بحسب البيان: "يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و"فابيوتيك" بنشاط في عملية نقل التكنولوجيا لتسهيل حصول سكان فيتنام على "سبوتنيك V". تستمر جائحة فيروس كورونا، وتظهر سلالات جديدة أكثر خطورة في مناطق مختلفة من العالم، ولذلك يعمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على زيادة الطاقة الإنتاجية لـ"سبوتنيك V" من أجل تسريع التطعيم بأحد أفضل الأدوية في العالم".

وبدوره، قال رئيس شركة الأدوية الفيتنامية، دات توان دو: "نأمل أن يساعد التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و"فابيوتيك" في تزويد فيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا بلقاح فيروس كورونا عالي الجودة وبأسعار معقولة".

وسجلت وزارة الصحة الفيتنامية اللقاح الروسي من في 23 مارس/ آذار من هذا العام، وأشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى أنه حتى الآن تم تسجيل "سبوتنيك V" في 68 دولة، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار نسمة.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 96 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.