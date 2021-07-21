روسيا تبدأ مفاوضات تصدير مقاتلتها من الجيل الخامس

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوغاييف، اليوم الأربعاء، عن البدء بمفاوضات أولية مع العملاء الأجانب، بشأن عمليات توريد محتمل للمقاتلة الروسية "سوخوي 57" من الجيل الخامس، التي زودت بتقنيات عالية، وخصائص مميزة.

وقال شوغاييف للصحفيين، على هامش معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء، في ضواحي موسكو، "الشركاء مهتمون؛ ونحن نجري مفاوضات أولية مع بعضهم".

وأضاف المسؤول الروسي قائلا، إن "الاهتمام بالجيل الخامس، المرتفع التكلفة والواعد، للمقاتلة الروسية سوخوي 57، أمر رائع حقًا. بطبيعة الحال، فإن البلدان التي يمكنها شراء مثل هذه المقاتلة عالية التقنية، ذات الخصائص العالية والمزايا المتعددة؛ هي تلك، التي تملك جدارة ائتمانية".

وتعتبر "سو-57"، كما يطلق عليها في روسيا، أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس؛ وهي مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية وعلى سطح الماء.

وتجمع "سو-57"، بين القدرات العالية على المناورة، والتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات الإلكترونية؛ فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "سو-57"، اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.