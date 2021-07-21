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    استئناف مسابقة يانصيب لمتلقي لقاح كورونا في موسكو

    © AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
    روسيا
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    قال فلاديمير بلاتونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة موسكو، إن مسابقة اليانصيب الخاصة بالمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" قد تم استئنافها في موسكو.

    عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء زيارته للقسم الطبي رقم 6 في مستشفى المدينة السريري إس. إ. سباسوكوكوتسكوغو في شمال موسكو. ومن المخطط افتتاح هذا القسم لاستقبال مرضى Covid-19 والمصابين بفيروس كورونا في 13 أبريل.
    © Sputnik . Maksim Mishin
    عمدة موسكو: 4 ملايين من سكان العاصمة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا
    وأضاف بلاتونوف لـ "سبوتنيك": "اليوم استؤنفت مسابقة اليانصيب بين الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى الأسبوع الماضي، اعتبرت سلطات المدينة أنه من الممكن مواصلة هذا العمل".

    وأشار بلاتونوف إلى أن المدينة ستتخذ قرارًا بمواصلة العمل حسب الحاجة، وأضاف "هناك نتيجة إيجابية  فقد زاد عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم. وهذه ضربة جيدة للوباء".

    ووفقا له، فإن السحب سيجرى بين أولئك الذين سيتلقون الجرعة الأولى اللقاح قبل يوم 15 أغسطس/ آب القادم.

    وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الثلاثاء، أن 4 ملايين شخص من سكان العاصمة تلقوا المكون الأول من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأكثر من 2.2 مليون شخص تلقوا المكون الثاني.

    يذكر أن عمدة موسكو، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن إطلاق مسابقة اليانصيب خاصة بالمواطنين الذين سيتلقون اللقاح الروسي خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل.

    هذا وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن روسيا بحاجة إلى تطعيم جميع السكان ضد "كورونا" حتى تصبح دولة رائدة بلا منازع في مكافحة الوباء.

    انظر أيضا:

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    عمدة موسكو: 4 ملايين من سكان العاصمة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا
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