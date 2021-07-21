تفعيل نظام الطوارئ في كاريليا الروسية لمكافحة الحرائق... فيديو

وبحسب الوزارة سيكون نظام الطوارئ ساري المفعول في جمهورية كاريليا حتى تاريخ 31 يوليو/ تموز (نهاية الشهر الجاري).
وسيسمح تفعيل نظام الطوارئ بشكل مؤقت لكل من الحكومة الجمهورية وأجهزة الدولة ورؤساء الإدارات البلدية في المناطق لاتخاذ تدابير سريعة بهدف مكافحة الحرائق وتجنب التأخيرات البيروقراطية في تخصيص الأموال لمكافحتها.
#Видео Вертолетчики #ЗВО помогли отвести угрозу возгорания от поселка Найстенъярви, сбросив свыше 26 тонн воды в ходе борьбы с лесными пожарами в Карелии https://t.co/CiEGHKlo2w#АрмияРоссии #АрмейскаяАвиация #Карелия #ТушениеПожаров #Ми8 #ПомощьНаселению pic.twitter.com/MlO1WpvoDz— Минобороны России (@mod_russia) July 21, 2021
ولوحظ تعقد الوضع مؤخرا قبل حوالي 11 يوما، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في شهر يوليو / تموز الجاري.
#Видео За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс 336 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку около 1,5 тонн грузов https://t.co/nalOMgemLB#Минобороны #ВКС #Ил76 #Ми8 #Якутия pic.twitter.com/c3sVGQGz0V— Минобороны России (@mod_russia) July 20, 2021
تم تسجيل 33 حريقًا بمساحة إجمالية قدرها 7280 هكتار، وتشير المصادر إلى وجود مخاطر اندلاع حرائق جديدة في المنطقة.
ويحاول أكثر من 700 شخص من بينهم متطوعون ومواطنون و150 آلية، العمل بشكل متواصل لمكافحة الحرائق وإطفائها.
وسينضم إليهم اليوم 100 متخصص من وزارة الدفاع الروسية مع أربع طائرات بدوريات إطفاء في الغابات.
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