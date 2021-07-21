تفعيل نظام الطوارئ في كاريليا الروسية لمكافحة الحرائق... فيديو

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في روسيا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تفعيل نظام الطوارئ، وذلك من مكافحة انتشار الحرائق في مناطق بكاريليا الروسية.

وبحسب الوزارة سيكون نظام الطوارئ ساري المفعول في جمهورية كاريليا حتى تاريخ 31 يوليو/ تموز (نهاية الشهر الجاري).

وسيسمح تفعيل نظام الطوارئ بشكل مؤقت لكل من الحكومة الجمهورية وأجهزة الدولة ورؤساء الإدارات البلدية في المناطق لاتخاذ تدابير سريعة بهدف مكافحة الحرائق وتجنب التأخيرات البيروقراطية في تخصيص الأموال لمكافحتها.

ولوحظ تعقد الوضع مؤخرا قبل حوالي 11 يوما، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في شهر يوليو / تموز الجاري.

تم تسجيل 33 حريقًا بمساحة إجمالية قدرها 7280 هكتار، وتشير المصادر إلى وجود مخاطر اندلاع حرائق جديدة في المنطقة.

ويحاول أكثر من 700 شخص من بينهم متطوعون ومواطنون و150 آلية، العمل بشكل متواصل لمكافحة الحرائق وإطفائها.

وسينضم إليهم اليوم 100 متخصص من وزارة الدفاع الروسية مع أربع طائرات بدوريات إطفاء في الغابات.