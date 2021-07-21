حاملتا صواريخ روسيتان تحلقان فوق بحري بارنتس والنرويج ترافقهما مقاتلات إف-16

قامت طائرتان من طراز تو-160 بتحليق دوري فوق مياه بحري بارنتس والنرويج، حيث رافقتهما طائرات إف-16 نرويجية في بعض مراحل التحليق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "قامت حاملتا صواريخ إستراتيجيتان من طراز "تو-160" برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج".

وأضاف البيان "ورافقتهما مقاتلات من طراز "ميغ-1" تابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي".

وأشار البيان إلى أنه في بعض مراحل التحليق قامت مقاتلات إف-16 تابعة لسلاح الجو النرويجي بمرافقة حاملتي الصواريخ الروسيتين.