روسيا تلغي إلزامية تسجيل بعض البيانات في جوازات السفر

غيرت الحكومة الروسية قواعد إدخال البيانات في جواز السفر الروسي، ووقع القرار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

ووقع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أمرا يجعل ختم الزواج والأولاد على الجوازات الروسية أمرا اختياريا بعد أن كان إلزاميا.

وبحسب القرار، ستبقى العلامات الإلزامية للجواز هو ختم التسجيل في مكان الإقامة وإلغاء التسجيل، وكذلك ختم الخدمة العسكرية.

أما الأختام التي كانت إلزامية وأصبحت طوعية وبناء على اختيار المواطن ستكون حول إبرام الزواج وفسخه، والأطفال دون سن 14 عامًا، وجوازات السفر الصادرة مسبقًا وجوازات السفر الحالية، ورقم التعريف الضريبي، وفصيلة الدم.

كما ذكرت وزارة الداخلية الروسية في منتصف أبريل/نيسان، أنه في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، ستبدأ موسكو في إصدار جوازات سفر إلكترونية على شكل بطاقة بلاستيكية، تحتوي على كافة البيانات الشخصية.