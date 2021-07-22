الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن التيار الشمالي 2" يتعارض مع مباحثات بايدن وبوتين

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن "التيار الشمالي2" يتعارض مع روح مباحثات الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال أنتونوف معلقا على الاتفاقية الأمريكية الألمانية، "الوثيقة تثير تساؤلات خطيرة وحتى سوء فهم فيما يتعلق بالهجمات السياسية ضد روسيا. فاللهجة العدائية تجاه بلدنا تتناقض بشكل أساسي مع روح المحادثات بين الرئيسين في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف السفير، "محاولات تقديمنا كمعتدٍ ودولة تقوم بأنشطة خبيثة أصبحت منذ فترة طويلة السمة لمعاديين روسيا. التهديدات الموجهة إلينا لا أساس لها من الصحة ولا جدوى منها. إننا لا نقبل مثل هذا الخطاب، مثلما لا يمكننا قبول ممارسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، وهذا متاح فقط لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".

وجاء في بيان أمريكي ألماني مشترك اليوم، "إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح ستتخذ برلين إجراءات للحد من تصدير الطاقة الروسية".

أعلن الكرملين مساء الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مباحثاتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز الروسي.