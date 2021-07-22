الخارجية الروسية: موسكو تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي عدوان على طاجيكستان

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجكستان تجري تدريبات مستمرة.

وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، ستتخذ روسيا جميع الإجراءات اللازمة لمنع العدوان أو الاستفزازات الإقليمية وفقا للشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الطاجيكي".

وأضاف "يجري الجيش الروسي، المتمركز في القاعدة العسكرية 201 في الجمهورية، مناورات تكتيكية بشكل مستمر".

ووفقا له، يتم الحفاظ على اتصالات مكثفة من خلال وزارتي الدفاع والحدود في روسيا وطاجيكستان، وتستخدم أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بنشاط.

وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان في المستقبل.