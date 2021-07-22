إعصار قوي يضرب سوتشي جنوبي روسيا... فيديو

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الروسية، اليوم الخميس، عن احتمال وقوع عاصفة رعدية وهطول أمطار غزيرة في منطقة سوتشي، جنوبي روسيا، في الفترة بين 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية فوق البحر محذّرين من احتمال خطر حدوث تدفقات طينية صغيرة، وفقا لما نقله موقع "كوبان" الروسية.

في كوبان، ستكون هناك مراقبة على مدار الساعة في أقسام الأنهار الخطرة بشكل خاص، حيث أصدر النائب الأول للحاكم، أندريه ألكسينكو، تعليماته إلى رؤساء سوتشي ومنطقة توابسي والبلديات الجبلية وسفوح الجبال لتطبيق نظام التأهب الشديد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФОТОГРАФ Сочи Анна Губина (@annagubina12.12)

ومن المتوقع استبدال الطقس الحار بشكل غير طبيعي في جنوب روسيا، اليوم الخميس الموافق لـ 22 يوليو/ تموز الجاري بأمطار وعواصف رعدية، وستنخفض درجة الحرارة بمقدار 10-15 درجة ثم تعود إلى طبيعتها المناخية.

أما في سوتشي، فلن تنخفض درجة حرارة الهواء بشكل حاد وستبقى عند 25-27 درجة لتبلغ بحلول نهاية الأسبوع 27-29 درجة.

هذا وأوصى رجال الإنقاذ سكان سوتشي وضيوفهم بمراعاة جميع الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن التواجد بالقرب من الماء وكذلك عدم ترك السيارات تحت الأشجار واللوحات الإعلانية وغيرها من الهياكل.

وفي إقليم كراسنودار ستصل درجة الحرارة إلى مستوى 25-27 درجة و26-28 درجة، اليوم الخميس، بعد أن كانت قبل أيام تتراوح بين 28-30 درجة، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية.