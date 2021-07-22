فنان بريطاني يرسم لوحة جدارية للافروف... وزاخاروفا تعلق

رسم فنان مجهول الهوية، لوحة جدارية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أحد مباني العاصمة لندن، وكتب تحتها عبارة لافروف الشهيرة "من أنت لتحاضرني".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، لفظ لافروف عبارة "من أنت لتحاضرني؟" خلال لقاء جمعه مع وزير خارجية بريطانيا الأسبق ديفيد ميليباند، بعد زيارته إلى تبليسي في عام 2008.

وأعرب ميليباند خلال اللقاء عن قلقه بشأن النزاع الجورجي الأوسيتي في عام 2008، داعيا للتوصل إلى اتفاق مع رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وردا على ذلك، قال لافروف: "من أنت لتحاضرني؟".

من جانبها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس على اللوحة الجدارية، وكتبت على قناتها على "تلغرام" : "وزارة الخارجية لا تقيم الأعمال الفنية، هذا من اختصاص وزارة الثقافة. نحن نرحب بالأعمال الفنية التي تقوم على التعاطف الصادق".