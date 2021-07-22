روسيا تدعم حوارا شاملا يهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني وحل المشاكل الإنسانية في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدعم حوارا يمنيا شاملا، يهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني، وحل المشاكل الإنسانية الحادة في البلاد، فضلا عن دعمها جهود التسوية المبذولة.

موسكو- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا، عقب محادثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مع مستشار الرئيس اليمني حيدر العطاس، جاء فيه:

"إنه خلال المحادثات تبادل العطاس معلومات عن الاتصالات اليمنية في القاهرة، بمشاركة ممثلي الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي الوقت نفسه، وبالإشارة إلى الطبيعة الودية تاريخيا للعلاقات الروسية - اليمنية، تم الإعراب عن رغبة موسكو المستمرة، في دعم الجهود المبذولة من أجل تسوية سياسية مبكرة للأزمة في اليمن".

وأضاف البيان: "أعاد الجانب الروسي تأكيد موقفه الثابت المؤيد لإقامة حوار يمني شامل، يهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني، بما في ذلك التوافق على حل المشاكل الإنسانية الحادة في البلاد بمساعدة المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من نظيرتها الروسية، خلال مباحثات عقدها وزيرا خارجية البلدين، بالتزامن مع تحركات دولية حثيثة تسعى لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد منذ نحو سبع سنوات، بالقيام "بدور أكبر في الضغط على الميليشيات الحوثية، ومن خلفها إيران، لوقف حربها العبثية ضد الشعب اليمني"، على حد تعبيرها.

وتشهد الساحة اليمنية، منذ 2014، مواجهات ضارية، بين قوات الجيش الحكومية المدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة في شمال وغرب البلاد، من جهة ثانية.

كما شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى على انفصال جنوب البلاد عن الجمهورية اليمنية.

وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، ونزوح السكان من مناطق القتال، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة.