تسجيل
13:08 GMT22 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2

    بيسكوف: روسيا لا يمكنها الموافقة على كافة بنود بيان برلين - واشنطن حول "التيار الشمالي 2"

    © Sputnik . Axel Schmidt
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_cd6e8d34f13e2b5fd79df19e940db5e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202107221049630535-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2/

    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نص البيان المشترك لألمانيا والولايات المتحدة حول "التيار الشمالي 2"، يحتوي على أشياء لا يمكن لروسيا أن توافق عليها.

    وقال بيسكوف في حديثه مع الصحفيين: "إن الوثيقة تحتوي على نقاط تستعد موسكو للترحيب بها، وهناك بالتأكيد بعض البنود تثير التساؤلات لا يمكننا الاتفاق معها، لا سيما الاتهامات بـ "الأعمال العدائية"، مشيرا إلى أن الكرملين درس نص الوثيقة بعناية.

    وأكّد بيسكوف أن "بلاده تختلف بشكل قاطع مع هذه الصياغة. لا في أوكرانيا ولا خارج حدودها، لم يكن هناك أي عدوان من قبل روسيا. روسيا لم تشارك في أي أعمال عدائية وهي ليست منخرطة فيها. لا يمكننا الموافقة على هذا بأي شكل من الأشكال".
    وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو كانت دائمًا ولا تزال الضامن المسؤول عن أمن الطاقة، مضيفا: "أريد أن أذكركم أن الرئيس الروسي قال مرارا وأدلى بتصريحات رسمية بأن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كأداة للضغط السياسي".
    مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021
    © REUTERS / YVES HERMAN
    المفوضية الأوروبية: الاتحاد يرحب باتفاق برلين وواشنطن حول "التيار الشمالي-2"
    ووفقا لبيسكوف فإن الكرملين مستعد لمناقشة تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024. مؤكّدا أن بلاده هنا لتتحدث حصريًا عن الجدوى الاقتصادية والربحية لمثل هذا القرار.
    وقال: "هنا، بالطبع، لم يرد ذكر روسيا الاتحادية بأي شكل من الأشكال. بعد كل شيء، يمكن تمديد هذه الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا، لذا فإن هذا التأثير قليل، لا أعرف كيف أترجمه إلى لغات أخرى، لكن "لقد زوجوني بغيابي" (مثل روسي) في إشارة منه إلى اقحام روسيا في مشاكل واتهامها بالعدائية وهي لم تكن موجودة فيها من الأساس.
    كما ذكر بيسكوف بأن الكرملين يتوقع أن يرى إشارات من السلطات الأوكرانية حول الحاجة إلى إظهار المسؤولية وتوفير شروط مقبولة اقتصاديًا لاستمرار العبور، لكنها لم يتم تضمينها في نص الوثيقة.

    هذا وأعلن الكرملين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أطلعت خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج مباحثاتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشروع "التيار الشمالي 2" .

    وجاء في بيان للكرملين: "عبّر الجانبان عن ارتياحهما لقرب إتمام مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، وأن الرئيس الروسي رحب بتمسك الجانب الألماني بتنفيذ المشروع الذي يتسم بطابع تجاري بحت، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي".

    في هذا السياق، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2" يتعارض وروح مباحثات الرئيسين الروسي والأمريكي .

    سفينة Pioneering Spirit قبل بدء تركيب خط أنابيب غاز لمشروع التيار الشمالي - 2
    © Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
    ميركل: نأمل ألا يضطر الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا متعلقة بـ"التيار الشمالي-2"

    ونشرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص البيان على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

    وشدّدت الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص على مصلحة أوكرانيا وأوروبا في مواصلة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024، حيث تتعهد برلين باستخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة حتى يتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن عبور الغاز، وعلى وجه الخصوص، تلتزم ألمانيا بالسعي إلى فرض عقوبات على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

    انظر أيضا:

    واشنطن تكشف سبب عدم فرض عقوبات جديدة على خط غاز "التيار الشمالي 2"
    روسيا: اتفاق برلين وواشنطن بشأن "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على موقفنا
    الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى لمنع استخدام موسكو لقطاع الطاقة كسلاح
    بوتين وميركل راضيان عن اقتراب انتهاء "التيار الشمالي 2" وألمانيا وأمريكا تتفقان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقاتلة تشيك ميت في معرض ماكس 2021
    "كش ملك"... ماذا يقف خلف تسمية المقاتلة الروسية الجديدة
    غارات إسرائيلية أخرى ليس لها أي تفسير
    غارات إسرائيلية أخرى ليس لها أي تفسير
    المقاتلة تشيك ميت
    المقاتلة الروسية "تشيك ميت"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك