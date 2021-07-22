روسيا تدعو إثيوبيا والسودان ومصر للتعامل بمسؤولية لتسوية النزاع حول "سد النهضة"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن روسيا تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد "النهضة" وتدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول لحل النزاع المائي.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن روسيا اتخذت في 8 يوليو موقفا متساويا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية.

وتعتقد وزارة الخارجية الروسية أنه يجب السعي إلى حل يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وشددت زاخاروفا على "أننا نرى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الطرفين بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أعرب عنه الجانب الإثيوبي لمثل هذه المشاورات".

وختمت زاخاروفا، "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه ونأمل في تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ "المشاكل أفريقية - الحلول أفريقية".