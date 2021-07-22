زاخاروفا: موسكو تدين محاولات اغتيال رئيس مالي المؤقت

وقالت زاخاروفا اليوم الخميس: "إننا ندعم التزام باماكو الراسخ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد المتورطين في الجريمة، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة".

ووفقا لوكالة "فرانس برس" للأنباء، تعرض رئيس مالي المؤقت، أسيمي غويتا، يوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال في المسجد الكبير بالعاصمة باماك.

وهاجم مسلحان، أحدهما يحمل سكينا، غويتا أثناء الصلاة بمناسبة عيد الأضحى، وتم نقل الرئيس المؤقت من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى.

وشهدت مالي ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين، إذ أنه أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 آب/ أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 حزيران/ يونيو، تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.