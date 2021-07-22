اعتقال 7 متشددين في مدينة كيسلوفودسك جنوبي روسيا.. فيديو

تمنكنت قوات الأمن الروسية من إلقاء القبض على سبعة متشددين كانوا يخططون لاستهداف مقر الشرطة في مدينة كيسلوفودسك جنوبي روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت هيئة التحقيقات الروسية في بيان "تم اعتقال سبعة أعضاء آخرين في الجمعية الدينية المحظورة من بينهم مواطنين من جمهورية داغستان وجمهورية قراتشاي شركيس وإقليم ستافروبول".

ووفقًا لبيان لجنة التحقيقات، فإن المدعو تيمورلان غوغيف قام بتنظيم أنشطة هذه الجمعية الدينية في كيسلوفودسك، بهدف ترسيخ الهيمنة العالمية على الشكل الراديكالي للإسلام وإنشاء دولة إسلامية واحدة في روسيا.

ووجهت لهم تهم "التنظيم والمشاركة في أنشطة جماعة متطرفة"، و"التحضير لارتكاب عمل إرهابي" ، و"تصنيع وتخزين العبوات الناسفة بصورة غير مشروعة".

يذكر أنه في أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي، تم اعتقال رجل كان يعد لتفجير مركز شرطة محلي وكذلك ثلاثة أشخاص مرتبطين به كانوا يرسلون أموالاً إلى مسلحين في سوريا. في وقت لاحق، وفقًا لمعلومات محدثة، تم اعتقال 13 شخصًا آخرين كانوا جزءًا من الخلية الراديكالية المحلية.