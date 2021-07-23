لافروف: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح.

وأضاف الوزير بأن روسيا لديها بالفعل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وتحدث لافروف عن السياسة الخارجية لروسيا خلال ندوة على الانترنت، عقدت على موقع حزب "روسيا الموحدة" بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب، أضاف بها قائلا

" لن نأخذ في الاعتبار أي تهديدات أو إنذارات، إلا أننا سنقاومها بحزم، وسنعزز سيادتنا. لن ننزلق إلى العزلة الذاتية أو المواجهة. كما ولن ننجر إلى سباق تسلح جديد مكلف".

وتابع الوزير "هناك القليل من الأصوات التي تنادي بتحقيق السلام مع الغرب بالشروط التي يقدمونها، وبعد ذلك سيكون كل شيء على مايرام".

وعلق على هذه الدعوات قائلا "أنا مقتنع، وليس مجرد قناعة فحسب، بل لدينا بالفعل تجربة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي بأن أي تنازلات أحادية الجانب من جانبنا ستعتبر ضعفا. وبما أن شركاءنا يعرفون كيفية القيام بذلك، وما أن يحصلوا على أي تنازلات من جانب واحد يقومون بطرح المزيد والمزيد من المطالب غير المقبولة. لذلك، سننتهج سياسة خارجية مستقلة ذات منحى وطني".