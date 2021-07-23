روسيا... حتى الآن تلقى 35 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، إن 35 مليون شخص في روسيا تلقوا المكون الأول من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن.

وقال موراشكو في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة عدوى فيروس "كورونا": إنه "حتى الآن، عدد الذين تلقوا المكون الأول من لقاح كورونا يقترب بالفعل من 35 مليون شخص".

وأشار موراشكو إلى أنه "على مدار الأسبوع الماضي، زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر من مليوني شخص".

كما تقوم روسيا بحملة تطعيم واسعة عبر جميع المناطق، حتى تصبح دولة رائدة بلا منازع في مكافحة الوباء. واعتمدت موسكو خطة رمز الاستجابة السريع في بعض المؤسسات والقطاعات لتلقيح 60% من الفئات السكانية في العاصمة الروسية، التي كانت تسجل أكثر من ثلث إصابات روسيا كليا.