بيسكوف: روسيا ستفي بالتزامات إمداد الأسواق الخارجية بلقاح "سبوتنيكV"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده ستفي بالتزامات تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V".

وقال بيسكوف، للصحفيين: "فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات أمام الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأرجنتين، فسيتم، بالتأكيد، الوفاء بها. كان هناك تأخير، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على اتصال مع كل الأطراف من أجل حل مشاكل لا مفر منها".

هذا وتطالب سلطات الأرجنتين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بإرسال الجرعات الثانية للقاح "سبوتنيك V" على الفور، محذّرة من إمكانية إلغاء اتفاق التوريد.

وكانت سلطات الأرجنتين قد قرّرت في آذار/ مارس الماضي، التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح، وأجلت التطعيم بالجرعة الثانية لمدة ثلاثة أشهر. جاء هذا القرار لأجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقليل عدد الوفيات.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، حيث تم تسجيله في آب/ أغسطس الماضي، وقام بتطويره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما يعتبر لقاح "سبوتنيك V" واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، حيث تمت الموافقة عليه في 68 دولة تقريبا، كما أنه أحد أكثر اللقاحات أمانا وفاعلية ضد "كوفيد-19".