عمدة موسكو: عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة يتراجع

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن عدد إصابات كورونا في موسكو ينخفض، لكن الحالات التي تتطلب علاجًا في المستشفيات تنخفض بنسب أقل.

موسكو– سبوتنيك. وقال سوبيانين، في حديث لقناة "روسيا 1": "نرى هذا الأسبوع انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة. أعتقد أنه حتى نهاية الأسبوع سنلخص البيانات، لكننا اليوم نرى الانخفاض الملموس. أما عدد حالات الاستشفاء ينخفض لكن أقل سرعة... وهناك الكثير من الأشخاص في العناية المشددة".

وأضاف أن "مراكز التلقيح في موسكو تواجه ضغطا كبيرا؛ نقوم بتطعيم جرعتي اللقاح يومياً لنحو 90 ألف شخص".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك v" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.