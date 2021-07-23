موسكو تدرج "برويكت ميديا" الأمريكية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها

أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الجمعة، إدارج المنظمة الأمريكية غير الحكومية "برويكت ميديا" رسميا في قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها".

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة العدل الروسية: "في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز تم إدراج المنظمة الأجنبية غير الحكومية "برويكت ميديا" في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية ذات الأنشطة غير المرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة مدرجة في القائمة وفقًا للأجزاء 1 و4 و7 من المادة 3.1 من القانون الاتحادي "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات المواطنين الروس وعلى أساس قرار نائب المدعي العام للاتحاد الروسي بتاريخ 15 يوليو 2021".

وفقًا لما أوردته قناة "آر تي" التلفزيونية بعد تحقيقها الخاص، فإن المورد الذي يمثل هيئة مستقلة تلقى تمويلا من الخارج في شكل منح من السلطات الأوروبية والأمريكية.

هذا وتأسس المشروع في عام 2018 من قبل رومان بادانين، رئيس التحرير السابق لـ"ار بي كا" وقناة "دوجد" الروسيتين ونائب رئيس التحرير السابق لموقع "Gazeta.ru".