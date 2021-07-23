تطعيم مليون متقاعد ضد فيروس كورونا في موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مقابلة مع القناة "الأولى"، اليوم الجمعة، عن تطعيم نحو مليون مواطن في سن التقاعد باللقاح المضاد لفيروس كورونا

وقال سوبيانين: "اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا مليون متقاعد في موسكو.. لم يتم تسجيل مضاعفات، بل على العكس، هؤلاء الناس، كما نرى، يمرضون بشكل أقل، ومعدل وفيات أقل".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار سوبيانين، إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 الجديدة في موسكو ينخفض، وقال: "نرى هذا الأسبوع انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة. أعتقد أنه حتى نهاية الأسبوع سنلخص البيانات، لكننا اليوم نرى الانخفاض الملموس. أما عدد حالات الاستشفاء ينخفض لكن أقل سرعة... وهناك الكثير من الأشخاص في العناية المشددة".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.