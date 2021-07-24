روسيا تطور محركات كهربائية من الجيل الجديد للطائرات

أعلن ميخائيل إيساكوف، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة "إيمي أيرو"، أن روسيا طورت محركات كهربائية من جيل جديد، التي يمكن أن تضمن رفع الطائرة التي يزيد وزنها عن 1 طن في الجو.

وقال إيساكوف أثناء العرض الجوي "ماكس-2021": "لقد طورنا محركات كهربائية ترفع طائرة يزيد وزنها عن طن واحد وتوفر التحكم في رحلتها، بما في ذلك الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي".

وأضاف أنه كان هناك اهتمام كبير بالمحركات الكهربائية للشركة من قبل العديد من العملاء المحتملين. وقال إيساكوف: "المفاوضات جارية بشأن إبرام العقود، وأنا متأكد من أنها ستسمح لنا بالدخول في مسيرة جيدة".

وقال الرئيس التنفيذي أيضًا: "يجب أن تقلع أولى الطائرات الكبيرة التي تستخدم محركات EME-Aero اعتبارًا من العام المقبل".

تتميز محركات الشركة، وفقًا للمطورين، بوزن وأبعاد صغيرة جدًا، وخصائص طاقة محددة عالية، مما يسمح بالتخلص من علبة التروس الميكانيكية، وكفاءة عالية تصل إلى 98 ٪. جميع التقنيات الخاصة بإنشائها حاصلة على براءة اختراع في بلدان مختلفة من العالم.

تشير الشركة إلى أن صناعة الطيران هي أحد المستهلكين الواعدين للمحركات الكهربائية، لأن المحاولات العديدة لإنشاء طائرات على محركات الأجيال السابقة لم تتوج بالنجاح.

في الوقت الحاضر، يوجد فقط في الغرب محركات كهربائية ذات خصائص مشابهة، ولكنها أقل كفاءة من المحركات الروسية.