سفينة إنقاذ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تتجه إلى خليج عمان

توجه زورق الإنقاذ كابيتان غورييف، التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، إلى خليج عمان، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للأسطول.

وجاء في البيان أن "السفينة تدخل إلى مضيق البوسفور والدردنيل على البحر الأسود مع الخروج لاحقا إلى البحر الأبيض المتوسط. تقوم سفينة كابيتان غورييف برحلة بحرية من نوفوروسيسك إلى خليج عمان لأول مرة".

تتجه السفينة إلى خليج عمان لدعم فريق البحرية الروسية المشارك في مسابقة "غلوبينا-2021" الدولية للغوص الشامل التي ستقام في إيران في أغسطس/أب.

السفينة جزء من مفرزة سفن الإنقاذ في قاعدة نوفوروسيسك البحرية. ستستمر الرحلة لأكثر من 20 يومًا: سيتعين على الطاقم عبور قناة السويس وثلاثة مضائق وثلاثة خلجان وستة بحار.