بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان لمناقشة الأوضاع الإقليمية

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، خلال اتصال هاتفي، القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين موسكو ونور سلطان.

وأصدر الكرملين بيانا، جاء فيه: "إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وأجرى القادة مناقشة ودية حول القضايا الحالية المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، وكذلك حول بعض القضايا الإقليمية".

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات من الجانبين.

وبالنسبة للتعاون في مجال الصحة، فقد أعلنت جمهورية كازاخستان أنها بدأت في التطعيم ضد فيروس "كورونا" باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، يوم 1 شباط/ فبراير الماضي، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى الجمهورية على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة. وبدأ المجمع الدوائي في كراغندي إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" بمكونات روسية.