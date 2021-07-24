"غازبروم" لا تستبعد زيادة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024 وفق العقود المستقبلية مع أوروبا

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، لا يستبعد زيادة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، وفقًا للعقود المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وكان ميلر قد صرح للصحفيين، في وقت سابق، أن شركة الطاقة العملاقة يمكن أن تعزز عبور الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا تم اعتباره مجديا اقتصاديًا، وإذا ظل نظام النقل في أوكرانيا مناسبًا لذلك. فيما قال رئيس شركة "نفتو غاز" الأوكرانية، إن العبور مقابل ما وصفه بشراء الغاز الروسي "غير المواتي" أمر غير مقبول.

وجاء في بيان غازبروم: "لقد اطلعنا على البيان الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز الأوكرانية يوري فيترينكو. وننوه إلى أن أن أحداً لم يعرض على أوكرانيا شراء الغاز الروسي".

وتابع البيان: "كانت تعليقات رئيس مجلس إدارة غازبروم أليكسي ميلر موجهة إلى شركائنا بين دول الاتحاد الأوروبي، إلى ألمانيا بشكل أساسي".

واختتم البيان:"نحن نتحدث عن أحجام الترانزيت عبر أوكرانيا بعد عام 2024 وفقًا للمشتريات الجديدة من الغاز الروسي من قبل شركات دول الاتحاد الأوروبي بموجب عقود جديدة، وكذلك عن مخاوفنا ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة إزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى".