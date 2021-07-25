بوتين: البحرية الروسية قادرة على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو... فيديو

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قدرة البحرية الروسية على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو، مشيرا إلى امتلاكها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا.

وقال بوتين خلال مشاركته في العرض البحري المقام في سان بطرسبورغ تكريما للذكرى 325 لإنشاء الأسطول الروسي: أحدث الأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تم تجهيز البحرية الروسية بها ما زالت لا مثيل لها في العالم ويتم تطويرها باستمرار.

وأضاف: روسيا تعمل باستمرار وبنجاح على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.

بوتين: سرعان ما احتلت روسيا مكانها الصحيح بين القوى البحرية الرائدة، وذهبت من خلال مسار هائل للتنمية من قارب بتروفسكي المتواضع إلى السفن القوية في منطقة المحيط والغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية. لقد اكتسبت طيرانًا بحريًا فعالاً بعيد المدى وقصير المدى. وأنظمة دفاع ساحلية موثوقة. وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي لا يوجد لها نظائر لها في العالم حتى الآن.

وتابع: البحرية الروسية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا وهي قادرة على إيجاد وتوجيه ضربة عسكرية لأي عدو، مشيرا إلى أن الوجود البحري لروسيا مكفول في جميع مناطق المحيط العالمي تقريبًا.

© Sputnik . Iliya Petalyev عيد البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري، 25 روسيا 2021

وأضاف أن الخدمة في البحرية لم تكن أبدًا سهلة، ولكنها دائمًا واحدة من أكثر الخدمات تكريمًا وطلبًا.

هذا ويقام العرض البحري الرئيسي بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس البحرية الروسية، على نهر "نيفا" في سان بطرسبرغ في 25 يوليو الجاري.

© Sputnik . Aleksey Danichev عيد البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري، 25 روسيا 2021

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه "من المقرر مشاركة 54 سفينة، بما في ذلك فرقاطات من الهند وإيران وباكستان".

كما سيشارك أكثر من 400 طاقم عسكري و48 طائرة وهليكوبتر عسكرية في العرض البحري.