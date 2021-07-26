الأمن الروسي يضبط شبكة من تجار الأسلحة تنشط في 25 منطقة.. فيديو

ضبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) شبكة كبيرة من تجار الأسلحة يمتد نشاطها إلى 25 منطقة روسية.

وبدأت عمليات البحث مطلع يوليو/ تموز من موسكو وشبه جزيرة القرم إلى إقليم كراسنويارسك ومنطقة أمور. وتم اعتقال 45 شخصًا، وإيقاف 32 ورشة عمل تحت الأرض.

ФСБ разоблачила сеть подпольных торговцев оружием в 25 российских регионахhttps://t.co/Yf9kENXlWE pic.twitter.com/gQCUAENIf3 — РИА Новости (@rianru) July 26, 2021

​صادر جهاز الأمن 272 برميلًا من المتفجرات، قاذفات القنابل الأمريكية " M-79"، ومدفع رشاش "ShKAS"، ومدفع رشاش "DP" الخفيف، بالإضافة إلى أسلحة فردية مثل "PPSh" و"PPD"و"MP- 40"، بنادق "Mosin" و"Vintorez" الصامتة.