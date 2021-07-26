هبوط اضطراري لطائرة بيلاروسية في موسكو بسبب عطل فني

أعلن مصدر في دائرة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" قد هبطت بسلام في مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو بعد انطلاق جهاز استشعار الضغط للطائرة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد هبطت الطائرة في مطار دوموديدوفو الواقع في ضواحي موسكو بسلام".

وكان موقع "فلايت رادار" قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن طائرة شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا"، التي تتبع مسار مينسك-أنطاليا، قد قامت بتغيير مسارها وتتجه نحو موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي، أن العقوبات الأوروبية ضد خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية هي محاولة للتضييق على الشركة والاستيلاء على سوق النقل الجوي.

الجدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي أصدروا يوم 25 أيار/ مايو، بيانًا أعلنوا فيه إغلاق المجال الجوي والمطارات أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "رايتن آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اضطرارياً، في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.