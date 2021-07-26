روسيا تكرم شاهدة أجنبية على الحرب العالمية الثانية بمناسبة عيد ميلادها الـ100... صور

ونشرت السفارة الروسية في لاتفيا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "في 25 يوليو/ تموز 2021، بلغت المخضرمة في الحرب الوطنية العظمى لوزينا أنتونينا ديميانوفنا المئة عام".
🎉25 июля 2021 года ветерану Великой Отечественной войны Лузиной Антонине Демьяновне исполнилось 1️⃣0️⃣0️⃣ лет.— Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) July 26, 2021
Сотрудники Посольства России в Латвии передали юбиляру поздравление от имени Временного поверенного в делах России в Латвии В.И.Васильева. #Никтонезабыт #Героисрединас pic.twitter.com/sgNl6dcGni
ونقل موظفو السفارة الروسية في لاتفيا التهنئة إلى المعمرة اليوم نيابة عن القائم بأعمال سفارة روسيا في لاتفيا، فيكتور فاسيليف.
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