روسيا تكرم شاهدة أجنبية على الحرب العالمية الثانية بمناسبة عيد ميلادها الـ100... صور

كرمت السفارة الروسية في لاتفيا، المعمرة اللاتفية، أنتونينا لوزينا، التي كانت شاهدة على انتصار الحرب العالمية الثانية، بمناسبة عيد ميلادها المئة.

ونشرت السفارة الروسية في لاتفيا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "في 25 يوليو/ تموز 2021، بلغت المخضرمة في الحرب الوطنية العظمى لوزينا أنتونينا ديميانوفنا المئة عام".

🎉25 июля 2021 года ветерану Великой Отечественной войны Лузиной Антонине Демьяновне исполнилось 1️⃣0️⃣0️⃣ лет.

Сотрудники Посольства России в Латвии передали юбиляру поздравление от имени Временного поверенного в делах России в Латвии В.И.Васильева. #Никтонезабыт #Героисрединас pic.twitter.com/sgNl6dcGni — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) July 26, 2021

​ونقل موظفو السفارة الروسية في لاتفيا التهنئة إلى المعمرة اليوم نيابة عن القائم بأعمال سفارة روسيا في لاتفيا، فيكتور فاسيليف.