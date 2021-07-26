تقييد الوصول إلى مواقع مرتبطة بالمعارض الروسي نافالني بسبب ترويجها للتطرف

أعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا، اليوم الاثنين، تقييد الوصول إلى مصادر الإنترنت المرتبطة بـ "صندوق مكافحة الفساد"، وصندوق حماية حقوق المواطنين، وحركة "مقرات قيادة نافالني"، مشيرة إلى أن هذه المصادر تستخدم للدعاية إلى أنشطة متطرفة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان هيئة الرقابة على الاتصالات: "بناء على طلب المدعي العام الروسي، تقوم هيئة الرقابة على الاتصالات بدءا من الـ 26 من شهر تموز/ يوليو بتقييد الوصول إلى مصادر المعلومات المرتبطة بعمل المنظمات الآتية: صندوق مكافحة الفساد"، وصندوق حماية حقوق المواطنين، وحركة "مقرات قيادة نافالني "، والتي أصدرت محكمة موسكو قرارا بتصفيتها في الـ 9 من شهر حزيران/يونيو، ومنع أنشطتها بسبب قيامها بأنشطة متطرفة".

وأضاف البيان: "ووفقا لطلب المدعي العام الروسي، فإن هذه المصادر تستخدم للدعاية لأنشطة متطرفة تقوم بها منظمات صندوق مكافحة الفساد"، وصندوق حماية حقوق المواطنين، وحركة "مقرات قيادة نافالني".

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في 2 فبراير/ شباط 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، مع احتساب الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.