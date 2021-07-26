روسيا: قادرون على تغطية احتياجات أوروبا المتزايدة من الهيدروجين

صرح ممثل الرئيس الروسي الخاص للتنمية المستدامة، أناتولي تشوبايس، اليوم الاثنين، أن حجم إمدادات الهيدروجين من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يصل بحلول عام 2030 إلى نحو 20-30 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشوبايس، خلال ندوة تحت عنوان "آليات تنظيم الدولة للكربون"، عقدت اليوم الاثنين: "يبدو لي أن حجم هذه الإمكانية (إمدادات الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي) بالنسبة لروسيا على أساس سنوي بحلول عام 2030 يقترب من نحو 20 إلى 30 مليار دولار على الأقل".

وأشار تشوبايس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة سوق الهيدروجين إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، نصفها يجب أن تغطيه الواردات.

وهذا، بحسب تشوبايس، يخلق فرصاً ممتازة للشركات الروسية، حيث توجد شبكة واسعة من خطوط الأنابيب في روسيا يمكن استخدامها لتزويد هذا النوع من الوقود دون أي تحديث.

وأكد تشوبايس أن روسيا تمتلك القدرة على إنتاج وقود الهيدروجين، فضلا عن الوسائل الرخيصة جدا المتوفرة لديها لنقله.

وأضاف تشوبايس: "المنابع الروسية للهيدروجين هي مشروع وطني ضخم يمكننا ويجب علينا نشره في السنوات القادمة، إن لم يكن في الأرباع (السنوية)، فعلى الأقل في السنوات القادمة".