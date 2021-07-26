شويغو يبحث مع القائم بأعمال وزير دفاع أرمينيا قضايا ضمان الأمن الإقليمي

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، هاتفيا، مع القائم بأعمال وزير دفاع أرمينيا، أرشاك كارابيتيان، قضايا ضمان الأمن الإقليمي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جرى خلال المحادثة بحث قضايا ضمان الأمن الإقليمي، إلى جانب القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

ويذكر أن روسيا وأرمينيا عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تأسست يوم 15 مايو/ أيار 1992 في طشقند بالتوقيع علي معاهدة الأمن الجماعي من قبل رؤساء أرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي عام 1993 انضمت إلى المعاهدة كل من أذربيجان وبيلاروس وجورجيا. إلا أن أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان انسحبت من هذه المنظمة في وقت لاحق.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليا 6 دول، هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. ويعتبر مجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تقوم بانتخاب الأمين العام للمنظمة.