السفير الإثيوبي يكشف حب بلاده وشعبه لروسيا ورئيسها بوتين

كشف السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيجينو أرغاو، أن مواطني بلده مغرمون بروسيا ولديهم اطلاع كبير على كل ما يتعلق بثقافتها وتاريخها، مشيرا إلى أن الشعب يكن احتراما كبيرا للرئيس فلاديمير بوتين، ويحمل البعض صوره.

وقال السفير الإثيوبي في موسكو تيجينو لوكالة "سبوتنيك": "الإثيوبيون يعرفون روسيا جيدًا إذا اقتربت من أي شخص في إثيوبيا وسألته عن روسيا، فسوف يخبرك أكثر مما تعرف. لأن روسيا ساعدت بلادنا في مراحل مختلفة".

وأضاف السفير قائلا: "صور بوتين معهم. يعرفون بوتين جيدا في اثيوبيا. وروسيا في اثيوبيا بلد محبوب".

وأشار السفير الأثيوبي في حديثه إلى أن في بلاده تخرج عشرات الآلاف من الأشخاص من الجامعات السوفيتية، ويدرس حاليا الكثير منهم في مختلف المعاهد والجامعات الروسية، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفياتي قدم آلاف المنح الدراسية في وقته، أما اليوم انخفضت الأعداد وكل الوافدين إلى روسيا للدراسة هم من العائلات الميسورة.

وعلق السفير بشأن التعليم الروسي قائلا: "التعليم في روسيا جيد لقد درست بنفسي في طشقند السوفييتية ويمكنني أن أقول إن مستوى التعليم بقي جيدًا منذ الحقبة السوفيتية".

وأكد السفير أن تعليم اللغة الروسية في بلاده محصور فقط في المركز الثقافي الروسي، بالإضافة إلى وجود مستشفى روسي متخصص.

واعتبر السفير أن بين روسيا وإثيوبيا اتحاد ليس فقط بالديانة الأرثوذكسية، ولكن أيضًا بفضل الكاتب والشاعر الروسي بوشكين ذو الأصول الأثيوبية.