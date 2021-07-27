وفاة مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان وسام متى

توفي الصحفي ومراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، وسام متى، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 43 عاما، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية حادة منذ عدة أيام.

وعمل وسام متى صحفيا ومراسلا ميدانيا في منطقة الشرق الأوسط لوكالتي "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك" الروسيتين لسنوات طويلة.

وقام وسام متى بتغطية أبرز الأحداث السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط وشارك بنقل الاحتجاجات والتظاهرات في مصر ولبنان وأصيب بجروح وارتجاج طفيف جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

وعلقت ريما ميتا، رئيسة هيئة تحرير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة "سبوتنيك" على الخبر المفجع قائلة: "عرفت وسام من أيام الدراسة وامتدت صداقتنا في العمل ضمن الوكالة، كان فخورا جدا بعمله في "سبوتنيك" وهذا ينبع من حبه لروسيا وشعبها".

وأضافت ريما قائلة: "كان يقوم بعمله بإتقان بالرغم من المخاطر المحدقة ويحاول دائما أن يكون في المقدمة لنقل الحدث والصورة بكل موضوعية".

واتسم وسام بروح دعابة حيث كان مشاغبا في بعض الأحيان بحسب زملائه، وعمل على رفع علم روسيا على شرفة منزله الكائن مقابل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وتتقدم وكالة "سبوتنيك" وكل العاملين فيها بأحر التعازي لأهل ومحبي الفقيد، وتؤكد أن خسارته كبيرة جدا وأن زملاءه كلهم يفتقدونه بشدة.