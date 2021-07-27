قوات روسية تشارك في تدريبات عسكرية في طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو ألف عسكري روسي سيشاركون في تدريبات ثلاثية في طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية المركزية: "سيشارك حوالي 1000 جندي روسي في تدريبات تكتيكية ثلاثية مع الوحدات العسكرية الأوزبكية والطاجيكية، والتي ستجري في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس/ آب في جنوب طاجيكستان".

وتأتي التدريبات التي تجرى في الفترة من الخامس إلى العاشر من أغسطس في وقت يتدهور فيه الوضع الأمني في أفغانستان مع انسحاب قوات تقودها الولايات المتحدة من البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد "طالبان" (المحظورة في روسيا) استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد، معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولكن لاحقا اتفق الطرفان على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية سحب ما يزيد عن 95 في المئة من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن، الخاص بسحب القوات بشكل كامل، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

هذا وتقود "طالبان" هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ مايو/ أيار، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس المقبل.