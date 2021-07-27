بوتين يؤكد على سيطرة الدولة على الاقتصاد في خضم التحولات الدولية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تعافي الاقتصاد الروسي يصاحبه زيادة طفيفة في عملية التضخم، وهي نسبة تحت سيطرة المصرف المركزي والحكومة الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات للرئيس الروسي بوتين قال فيها: "في بلدنا الانتعاش سريع نسبيًا في القطاعات الرئيسية وسوق العمل، وكذلك يحصل في الخارج وكمثال على ذلك ما يحدث في الولايات المتحدة حيث أن التضخم يترافق مع زيادة في التضخم المالي".

وأضاف بوتين قائلا: "تتفاعل الحكومة والمصرف المركزي وفقًا لذلك على مستوى إجراءات الاقتصاد الكلي والتنظيم القطاعي، حيث من المهم أن تكون جميع الخطوات مضبوطة، وأريد التأكيد مرة أخرى على أهمية التنسيق بين كل القطاعات".

ودعا بوتين المسؤولين في الدولة إلى مناقشة المهام ذات الأولوية في هذا المجال، طالبا من وزير المالية أنطون سيلوانوف أن يعد تقريرا عن نتائج أحداث مجموعة العشرين التي شارك فيها.

كما طالب بوتين بمراقبة أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية المختلفة في روسيا.