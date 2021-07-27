روسيا تقدم إلى الأمم المتحدة أول مشروع اتفاقية في العالم لمكافحة الجريمة السيبرانية

قدمت روسيا إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "قدمت روسيا إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية... ويأخذ المشروع في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، منتصف الشهر الجاري، على الحاجة إلى التعاون البناء في مجال الأمن السيبراني.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن بلاده تسعى لتحويل الأمن السيبراني إلى ساحة للتعاون مع الولايات المتحدة، ولا علاقة لها بالموجة الأخيرة من هجمات القراصنة على المنشآت الأمريكية.