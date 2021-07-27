هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بسلام في مطار سيمفيروبول الروسية

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة ركاب من طراز بوينغ، هبطت بسلام في مطار مدينة سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية، بعد أن واجهت مشاكل فنية في أحد المحركات.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 17.02 هبطت الطائرة بسلام في مطار سيمفيروبول".

وكان متحدث باسم خدمات الطوارئ، أفاد في وقت سابق بأن طائرة بوينغ، تقل على متنها 165 راكبًا، تستعد لهبوط اضطراري في مطار سيمفيروبول بسبب مشاكل في المحرك. ووفقاً له، "الطائرة اهتزت إثر مشاكل في أحد المحركات.

وأعلن مصدر في دائرة الطوارئ الروسية، أمس الاثنين، أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" قد هبطت بسلام في مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو بعد انطلاق جهاز استشعار الضغط للطائرة.