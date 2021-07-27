الشيشان تسجل عددا مرتفعا لمتلقي لقاح ضد كورونا بعد تعليمات قاديروف

سجلت جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الثلاثاء، عددا مرتفعا لمتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بعد يوم واحد من تعليمات رئيسها رمضان قاديروف.

وجاء في بيان الجمهورية الروسية: "تصدرت الشيشان مناطق روسيا بتطعيم 60 % من سكانها، حيث بلغ ع دد متلقي اللقاح (568 ألف نسمة) من إجمالي عدد سكان الجمهورية والبالغ (910 آلاف نسمة)".

وأعرب وزير الصحة الخان سليمانوف عن ثقته في أن المناعة ستسهم في تعزيز حياة السكان والحفاظ عليها.

وبحسب توقعات الوزير، فإن المناعة الجماعية المحققة ستؤثر على الوضع الوبائي في المنطقة مع اقتراب فصل الخريف.

كما أشار سليمانوف إلى ضرورة مواصلة أخذ اللقاح من أجل الحفاظ على النتائج المحققة.

يذكر أن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف دعا، في وقت سابق، إلى تطعيم البالغين في الجمهورية بشكل كامل ضد فيروس كورونا. وشدد على أنه "يجب أن نتأكد من أن جميع السكان البالغين في الجمهورية قد تم تطعيمهم ، ولا يقتصر على 60 بالمائة".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.