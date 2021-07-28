أنطونوف: قد يتعين على موسكو وواشنطن إشراك أطراف جديدة في اتفاقيات الحد من التسلح

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه سيتعين على روسيا والولايات المتحدة إشراك أطراف جديدة في اتفاقيات الحد من التسلح.

واشنطن- سبوتنيك. وأشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى أن الأولوية في ذلك ستكون لإشراك بريطانيا وفرنسا.

وقال أنطونوف في المقابلة: "على المدى الطويل، سيتعين زيادة المشاركين في اتفاقيات الحد من التسلح. وإشراك بريطانيا وفرنسا تعد أولوية كبرى، فلديهما تنسيق وثيق مع واشنطن في السياسة النووية العسكرية في إطار حلف الناتو".

وأضاف: "لقد اكتسبت هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء قرار لندن الأخير زيادة الحد الأقصى للرؤوس النووية بنسبة 40 بالمئة إلى 260 وحدة".