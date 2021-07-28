أنطونوف: مصالح موسكو وواشنطن متقاربة بشأن أفغانستان وندعو لإطلاق المفاوضات

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، إن مصالح روسيا والولايات المتحدة بشأن أفغانستان متقاربة، مشيرا إلى أنه من الضروري تشكيل قيادة انتقالية ائتلافية وبدء المفاوضات.