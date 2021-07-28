إعصار غمر المدن الأوروبية يقترب من موسكو

تحدث يفغيني تيشكوفيتس المتخصص الرائد في مركز "فوبوس" الروسي للطقس، على الهواء عبر إذاعة Business FM، عن أن سكان موسكو سيواجهون عاصفة رعدية شديدة وانخفاضا في درجة الحرارة.

وبحسب قوله، فإن تدهور الأحوال الجوية سيرتبط بإعصار "ديرك" الذي غمر بعض مناطق أوروبا.

وقال: "مساء الأربعاء، ستغطى السماء تدريجياً بسحب ركامية قوية. ليلة الخميس، سيتحول المطر إلى "زخات حقيقية"".

في الوقت نفسه، يمكن أن يكون المقدارالإجمالي لهطول الأمطار في موسكو خلال 12 ساعة خُمس المعدل الشهري: ما يصل إلى 5-10 ملم في العاصمة، وحتى 15-20 ملم في ضواحي موسكو. سوف تتقلب درجة حرارة الهواء يوم الخميس في حدود 21-26 درجة مئوية.

بحلول يوم الجمعة، سترتفع درجة حرارة الهواء إلى 25-30 درجة مئوية، وسيتحسن الطقس. غير أن تحسن الطقس ستقطعه عاصفة رعدية غربية أخرى يوم السبت، ما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة.

وخلص الخبير إلى أنه في الوقت نفسه، سيكون شهر أغسطس/آب في منطقة العاصمة دافئًا بشكل معتدل، دون تقلبات حادة غير متوقعة في درجات الحرارة.