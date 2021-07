وزير الدفاع الروسي: أمريكا تخلق بؤر توتر في آسيا وتدفع نحو سيناريو "صعب"

دوشنبه- سبوتنيك. وذكر شويغو، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "يجري تكوين بؤر توتر طويلة الأمد حول دول منظمة شنغهاي للتعاون، بسيناريو يصعب توقع تطورات أحداثه".

