رد روسي على ادعاءات بايدن بشأن خطورة بوتين

رد مسؤول في مجلس النواب الروسي (الدوما) على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما يخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أدالبي شخاغوشيف، عضو إحدى لجان مجلس النواب الروسي، قال تعقيبا على كلام بايدن بخصوص الرئيس الروسي:

"إذا كان هناك خطر يشكله الرئيس بوتين فإنه مخيم على خطط أمريكا للهيمنة على العالم".

وادعى بايدن في تصريحات له أن الرئيس بوتين يواجه مشاكل، وأن وجود المشاكل يزيد بوتين خطورةً.

ولفت النائب شخاغوشيف إلى أن خطورة روسيا ورئيسها موجهة ضد خطط الهيمنة الأمريكية، مشيرا إلى أن بوتين جعل من المستحيل نشر الديمقراطية الأمريكية في العالم بالقوة العسكرية.

وأضاف أن كلام الرئيس الأمريكي كشف أنه يدرك مدى النفوذ السياسي الروسي.